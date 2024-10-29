İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2024 Salı / 26 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2843
  • EURO
    37,0693
  • ALTIN
    3051.94
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve bitti bu iş! Sergio Ramos hayırlı uğurlu olsun
Spor

Ve bitti bu iş! Sergio Ramos hayırlı uğurlu olsun

Transfer dönemi sona erdi ancak, takımlar devre arası için şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladı. 2 senedir Süper Lig devlerinin gündemine gelen Sergio Ramos'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezonu Sevilla'da tamamlayan yıldız stoper yeni takımı için gün sayıyor. İşte Sergio Ramos'un anlaştığı takım...

29 Ekim 2024 Salı 18:51 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Sergio Ramos hayırlı uğurlu olsun
ABONE OL

Transfer dönemi sona erdi ancak, takımlar devre arası için şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladı. 2 senedir Süper Lig devlerinin gündemine gelen Sergio Ramos'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İspanyol savunmacı yaz transfer döneminde herhangi bir takımla sözleşme imzalamamıştı. Geçen sezonu Sevilla'da tamamlayan yıldız stoper yeni takımı için gün sayıyor.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İLE ADI ANILMIŞTI

Tecrübeli oyuncunun son 2 yaz transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı. İki ekipte yüksek maliyet nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. Sergio Ramos için ise yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor. Stoper oyuncusu için beklenmedik bir takım talip oldu.

JUVENTUS TRANSFERİ BİTİRİYOR

Juventus, savunmacısı Gleison Bremer'in sakatlanmasından ötürü 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu için girişimlere başladı. İtalyan devinin yöneticileri bu transferi bitirmek için harekete geçti. Sergio Ramos'un da bu transfere sıcak baktığı ve imzaların yakın zamanda atılacağı öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

2023/24 sezonunda Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen Sergio Ramos, geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta; 7 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.