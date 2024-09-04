Dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sevilla ile olan sözleşmesinin bitmesiyle boşta kalan İspanyol savunmacı, yeni bir maceraya atılıyor. Yıldız stoper, 2 yıllığına sürpriz bir ekibe transfer oluyor.

SERGIO RAMOS'TAN SÜRPRİZ İMZA

Avrupa'da transfer pazarının kapanmasıyla birlikte Suudi ekipleri, avantajı eline aldı. Suudi basınında çıkan haberlere göre; Arabistan ekiplerinden Al-Orobah, Sergio Ramos'u transfer etmek için harekete geçti. Al-Orobah, yıldız stopere 2 yıllık dolgun maaşlı bir sözleşme önerdi. 38 yaşındaki savunmacının, teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi. Transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 37 maçta süre alan Sergio Ramos, 7 kez ağları havalandırdı. İspanyol stoperin güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.