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Spor

Ve bitti bu iş! Sergio Ramos takımın yeni stoperi oldu

Sevilla ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos için sürpriz bir transfer iddiası öne sürüldü. Yıldız savunmacının yeni adresi resmen belli oldu. İşte Sergio Ramos transferinin detayları...

4 Eylül 2024 Çarşamba 21:18 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Sergio Ramos takımın yeni stoperi oldu
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Dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sevilla ile olan sözleşmesinin bitmesiyle boşta kalan İspanyol savunmacı, yeni bir maceraya atılıyor. Yıldız stoper, 2 yıllığına sürpriz bir ekibe transfer oluyor.

SERGIO RAMOS'TAN SÜRPRİZ İMZA

Avrupa'da transfer pazarının kapanmasıyla birlikte Suudi ekipleri, avantajı eline aldı. Suudi basınında çıkan haberlere göre; Arabistan ekiplerinden Al-Orobah, Sergio Ramos'u transfer etmek için harekete geçti. Al-Orobah, yıldız stopere 2 yıllık dolgun maaşlı bir sözleşme önerdi. 38 yaşındaki savunmacının, teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi. Transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 37 maçta süre alan Sergio Ramos, 7 kez ağları havalandırdı. İspanyol stoperin güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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