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Spor

Ve bitti bu iş! Süper Lig devinden Zeki Çelik bombası

Roma'da gösterdiği performansla adından söz ettiren milli oyuncu Zeki Çelik için Süper Lig devi devreye girdi. Takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu Zeki Çelik için teklif yapılacak. İşte detaylar...

25 Haziran 2023 Pazar 22:36 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Süper Lig devinden Zeki Çelik bombası
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Zeki Çelik için teklif yapacak.

BOEY GİDERSE ZEKİ ÇELİK

Galatasaray'ın sağ bek rotasyonunda bulunan genç isim Sacha Boey bu sezon gösterdiği performansla büyük ekiplerin dikkatini çekmişti. Yıldız oyuncuya gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi. Sacha Boey'in ayrılması durumunda Galatasaray, Zeki Çelik için girişimlerini hızlandıracak

TÜRK STATÜSÜ AVANTAJI

Milli oyuncunun Türk statüsünde oynayacak olması da büyük bir avantaj olarak olarak görülüyor.

OKAN BURUK KADRODA GÖRMEK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Türk yıldızı kadroda görmek istediği öğrenildi.

ZEKİ ÇELİK'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Zeki Çelik bu sezon Roma forması ile çıktığı toplam 34 karşılaşmada 1 asistlik katkı sağlarken gol atma başarısı da gösteremedi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Milli oyuncu Zekli Çelik'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında gösteriliyor

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