Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Kim Min-Jae için Avrupa'dan ve Arabistan'dan teklifler var. Ayrıca oyuncu için Süper Lig'den de talip var. Alman ekibi de tecrübeli stoper için kararını verdi. İşte Kim Min-Jae haberinin detayları...

Emre Sarı23 Ağustos 2025 Cumartesi 20:48 - Güncelleme:
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae önce Napoli'ye transfer olmuş ardından ise Bayern Münih'in yolunu tutmuştu. 3 yıldır Alman devinde forma giyen tecrübeli stoper takımdan ayrılabilir. Güney Koreli futbolcu için Avrupa'dan ve Arabistan'dan talipler var. Ayrıca Kim Min-Jae ile Süper Lig'den de takımlar ilgileniyor. Başarılı savunma ise kararını yakın zamanda verecek.

GALATASARAY KIM-MIN JAE İÇİN TEKLİF YAPACAK

Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak isteyen Galatasaray savunmayı da güçlendirmek istiyor. Akanji ve Singo ile ilgilenen sarı-kırmızılı ekibin listesinde Kim Min-Jae de yer alıyor. 29 yaşındaki futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor. Galatasaray, Alman ekibine Boey ile Kim Min-Jae için teklif de bulunacak. Bavyera temsilcisi de iki isimle yollarını ayırmak istediği için bonserviste de kolaylık sağlayacak.

PERFORMANSI

Bayern'e transfer olduğu günden bu yana takımıyla 80 resmi karşılaşmada görev alan Kim Min-Jae, bu maçlarda 4 gol ve 3 asistlik skor katkısında bulundu. Ayrıca oyuncunun takımıyla 2028 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.

