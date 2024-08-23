Sadio Mane, Liverpool'da başarıyla geçen 6 yılın ardından Bayern Münih'e imza atmıştı. Alman ekibinde beklenilen performansı veremeyen Senegalli forvet, Al Nassr'dan gelen yüklü maaş teklifine hayır diyememişti. Mane'nin, Suudi ekibindeki performansı yönetim tarafından yeterli görülmeyince yıldız futbolcuya Avrupa'nın kapıları yeniden açıldı.

AL NASSR, SADIO MANE'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI

Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Marcelo Brozovic gibi yıldızları barındıran Al Nassr, Sadio Mane'yi gözden çıkardı. Suudi Arabistan basınında yer alan haberde; Performansı yeterli görülmeyen ve oldukça yüksek bir maaş kazanan 32 yaşındaki yıldızın takımdan gönderilmesi kararı alındı.

Avrupa futboluna yeniden dönmek isteyen Sadio Mane'nin de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı haberin detayları arasında yer aldı.

SÜPER LİG EKİPLERİ PUSUDA

Suudi basınında yer alan haberin detaylarında Süper Lig'in dev ekiplerinin Sadio Mane'nin durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Kanat ihtiyacı olan Beşiktaş'ın yanı sıra Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu ile ayrılık noktasında olan Galatasaray'ın oyuncuya ilgisinin olduğu kaydedildi.

49 MAÇTA 31 GOL KATKISI

Al Nassr ile 49 maçta sahaya çıkan Sadio Mane, takımı adına skora 19 gol ve 12 asist ile katkı sağlamayı başardı.

Star Gazetesi