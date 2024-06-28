Romelu Lukaku'nun geleceği bir süredir transfer gündemini meşgul ediyordu. Süper Lig devi Fenerbahçe'de dahil olmak üzere birçok takımla adı geçen yıldız golcünün geleceği netleşti. Serie A'da daha önce Inter ve Roma formaları giyen Lukaku, bu kez İtalya'nın bir başka büyük kulübü için ter dökecek.

ROMELU LUKAKU İTALYA'DAN AYRILMIYOR

Serie A ekiplerinden Milan, Romelu Lukaku'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İtalyan basını, 31 yaşındaki santrforun mavi siyahlı ekibe katılmaya yakın olduğunu aktardı. Lukaku'nun da Milan'a katılmaya sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi. Yıldız santrforun EURO 2024 sonrası üç yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFERDE BONSERVİSE TAKILDI

Haberin detaylarında Chelsea'nin gelecek sezon takımda düşünmediği Romelu Lukaku'nun bonservisini 38 milyon euro olarak belirlediği yazıldı. Belçikalıyı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Londra ekibinin talep ettiği maliyeti karşılayamadığı için yarıştan çekildi.

DİĞER ALTERNATİF NAPOLİ

Serie A'nın bir başka köklü kulübü Napoli de Romelu Lukaku'yu isteyen kulüpler arasında. Teknik direktörlük görevine Antonio Conte'yi getiren maviler de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Star Gazetesi