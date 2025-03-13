2023 yaz transfer döneminde imza attığı Manchester United'da as kaleci olmayı başaramayan Altay Bayındır düzenli forma giyeceği bir takıma gitme kararı aldı. Gelecek sezon için kadroda köklü bir değişime gitmeye hazırlanan Kırmızı Şeytanlar, başarılı eldivenin ayrılma isteğine onay verdi. Yeni adresi konusunda ise Altay Bayındır için en kuvvetli ihtimal Süper Lig oldu.

ALTAY BAYINDIR SÜPER LİG'E DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Altay Bayındır, Manchester United ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberde; 26 yaşındaki kalecinin yedek kalmak istemediği ve 2026 Dünya Kupası'nda milli takımda yer almak amacıyla düzenli forma giyebileceği bir takımda yer almak istediğini aktardı.

Altay Bayındır için en kuvvetli ihtimalin Süper Lig'e dönmek olduğu bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

MANU KALECİ ARIYOR

Birinci kalecisi Andre Onana'dan memnun olmayan Manchester United, Altay Bayındır'ın da ayrılık kararı sonrası kaleci transferi için harekete geçti. İngiliz ekibinin hedefinde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen genç eldiven Lucas Chevalier bulunuyor.

6 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Manchester United'da 6 maçta kaleyi koruyan Altay Bayındır 2 maçta kalesini gole kapatırken ağlara giden 8 gole engel olamadı.

Star Gazetesi