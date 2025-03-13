İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2025 Perşembe / 14 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6101
  • EURO
    39,8827
  • ALTIN
    3509.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve bitti bu iş! Takımın yeni kalecisi Altay Bayındır
Spor

Ve bitti bu iş! Takımın yeni kalecisi Altay Bayındır

Altay Bayındır konusunda Manchester United'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibinde ikinci sezonunu geçiren milli file bekçisi kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İşte Altay Bayındır haberinin detayları…

13 Mart 2025 Perşembe 20:06 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Takımın yeni kalecisi Altay Bayındır
ABONE OL

2023 yaz transfer döneminde imza attığı Manchester United'da as kaleci olmayı başaramayan Altay Bayındır düzenli forma giyeceği bir takıma gitme kararı aldı. Gelecek sezon için kadroda köklü bir değişime gitmeye hazırlanan Kırmızı Şeytanlar, başarılı eldivenin ayrılma isteğine onay verdi. Yeni adresi konusunda ise Altay Bayındır için en kuvvetli ihtimal Süper Lig oldu.

ALTAY BAYINDIR SÜPER LİG'E DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Altay Bayındır, Manchester United ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberde; 26 yaşındaki kalecinin yedek kalmak istemediği ve 2026 Dünya Kupası'nda milli takımda yer almak amacıyla düzenli forma giyebileceği bir takımda yer almak istediğini aktardı.

Altay Bayındır için en kuvvetli ihtimalin Süper Lig'e dönmek olduğu bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

MANU KALECİ ARIYOR

Birinci kalecisi Andre Onana'dan memnun olmayan Manchester United, Altay Bayındır'ın da ayrılık kararı sonrası kaleci transferi için harekete geçti. İngiliz ekibinin hedefinde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen genç eldiven Lucas Chevalier bulunuyor.

6 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Manchester United'da 6 maçta kaleyi koruyan Altay Bayındır 2 maçta kalesini gole kapatırken ağlara giden 8 gole engel olamadı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.