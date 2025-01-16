Arda Turan, takımın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Eyüpspor ile Süper Lig'i adeta domine eden genç taktisyen, adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Arda Turan da hazırlıklara başlarken beklenen o haber geldi.

ARDA TURAN DÖNÜYOR

İspanyol basınında çıkan habere göre; Arda Turan ile Atletico Madrid ve Getafe yakından ilgileniyor. Özellikle Arda'nın eski takımı Atletico, Simeone'den sonra takımı ona emanet etmek istiyor.

Simeone'nin görevi bırakması beklenirken, yönetime de Arda'yı önerdiği iddia edildi. Bu kapsamda sezon sonunda tarafların masaya oturması planlanıyor. Bir dönem Atletico forması da giyen genç antrenör için Getafe ihtimali oldukça düşük olsa da Arda Turan'ın, geleceği için ne karar vereceği şimdilik merak konusu.

Bu sezon Eyüpspor'un başında 18 maça çıkan Arda Turan, takımıyla topladığı 30 puanla Süper Lig'de 5. sırada bulunuyor.