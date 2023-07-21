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Spor

Ve bitti bu iş! Transferde Abdülkerim Bardakcı bombası

Geçen sezon Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve oynadığı futbol ile teknik direktör Okan Buruk'tan tam not almayı başaran Abdülkerim Bardakcı için transferde hareketli günler yaşanıyor. 28 yaşındaki deneyimli stoper Abdülkerim Bardakcı'ya Rusya'dan sürpriz talip çıktı. İşte detaylar...

Star Gazetesi21 Temmuz 2023 Cuma 19:38 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Transferde Abdülkerim Bardakcı bombası
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Galatasaray'da gösterdiği performans ile şampiyonlukta kilit rol oynamayı başaran Abdülkerim Bardacı'nın talipleri artmaya devam ediyor. Avrupa'dan birçok kulübü peşine takan başarılı savunmacı Abdülkerim Bardakcı'ya Rusya'nın iki köklü kulübü talip oldu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA RUS KANCASI

2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan ilk sezonunda takımın vazgeçilmez ismi olmayı başaran Abdülkerim Bardakcı'ya Rusya'dan Zenit ve CSKA Moskova takımları talip oldu.

Sarı-kırmızılı ekip ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı için Zenit resmi temaslara başladı. Rus ekibi başarılı savunmacı için Galatasaray'a 5 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray, Zenit'in teklifini değerlendirme aşamasında bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 33 resmi maça çıkan yetenekli stoper Abdülkerim Bardakcı bunların 31'inde ilk 11'de oyuna başladı. 2755 dakika sahada olan futbolcu 3 gol, 3 asist ile skora katkı sağladı.

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