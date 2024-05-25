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Spor

Ve bitti bu iş! Uğurcan Çakır 4 yıllığına hayırlı uğurlu olsun

Uğurcan Çakır, uzun yıllardır formasını giydiği Trabzonspor'a veda etmeye hazırlanıyor. Milli kalecinin yeni adresini Ada basını resmen duyurdu. Uğurcan Çakır, İskoç devinin yeni eldiveni olacak. İşte detaylar…

25 Mayıs 2024 Cumartesi 12:05 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Uğurcan Çakır 4 yıllığına hayırlı uğurlu olsun
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Trabzonspor'da 13. senesini geride bırakmaya hazırlanan Uğurcan Çakır, bordo mavililerle birlikte 4 kupa kazandı. Şampiyonluk senesinde gösterdiği üst düzey performansla birçok kulübün radarına giren milli eldiven, aradan geçen 2 yılın ardından Avrupa hayaline İskoç ekibiyle merhaba diyecek.

UĞURCAN ÇAKIR TRABZON'A VEDA EDİYOR

Uğurcan Çakır, İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Celtic ile anlaşma aşamasında. Ada basınında yer alan haberde; Joe Hart'ın emekliliği sonrası kaleyi uzun süre forma giyebilecek birine emanet etmek isteyen Celtic'in Uğurcan Çakır ismine yöneldiği ve yaz aylarında bu transferin resmiyet kazanacağı aktarıldı. İskoç ekibinin 4 yıllık anlaşma önereceği de haberin detayları arasında yer aldı. Avrupa'da forma giyme hayali olan 28 yaşındaki oyuncunun da bu imzaya sıcak baktığı ifade edildi.

"TRABZONSPOR BENSİZ DE KUPALAR KAZANACAKTIR"

Başarılı eldivenin Türkiye Kupası finalinde oynanan Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamalar ise ayrılık iddialarını güçlendirdi. Uğurcan Çakır maç sonu açıklamasında, "Trabzonspor için çalışan herkes ben olsam da olmasam da kupalar kazanacaktır." İfadelerini kullanmıştı.

BORDO MAVİLİ FORMAYLA 254 MAÇ

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor formasıyla tüm resmi müsabakalarda 245 maçı bulunuyor. Milli kaleci bu karşılaşmaların 71'inde mücadeleyi gol yemeden tamamlamayı başardı.

Star Gazetesi

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