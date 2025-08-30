Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır ile Galatasaray ve Fenerbahçe ilgileniyor. Kaleci arayışı olan Süper Lig'in 2 devi de milli file bekçisi için nabız yokluyor. Tecrübeli kalecinin Fenerbahçe transferi de son anda olmamıştı. Bordo-mavili yönetim de oyuncu ile ilgili yeni kararlar aldı. Uğurcan Çakır'ın geleceği ise hala merak ediliyor.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ UĞURCAN ÇAKIR İLE SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

Trabzon yerel basının haberine göre, bordo-mavili yönetim sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan tecrübeli kaleciyle yeni mukavele imzalama konusunda anlaştı.

Gelen bilgilere göre maaşına zam yapılacak olan 29 yaşındaki eldivenin, 60 milyon TL olan yıllık garanti ücreti 2.5 milyon euroya (116 milyon TL) çıkarılacak.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 43 karşılaşmada kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, bu maçlarda 52 gol görürken, 18 müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı. Milli kaleci bu sezon ise 3 maçta da kalesini gole kapattı.