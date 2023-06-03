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Spor

Ve bitti bu iş! Yeni teknik direktör Vincenzo Montella oldu, hayırlı uğurlu olsun

Adana Demirspor'un başarılı teknik direktörü Vincenzo Montella, Adana ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Başarılı teknik adamın sezon sonunda takımından ayrılacağı ve Süper Lig devine imza atacağı öğrenildi. İşte Vincenzo Montella'nın yeni takımı...

3 Haziran 2023 Cumartesi 18:44 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Yeni teknik direktör Vincenzo Montella oldu, hayırlı uğurlu olsun
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Gazeteci Hakan Gündoğar'ın haberine göre Adana Demirspor'un başarılı çalıştırıcısı Vincenzo Montella, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye imza atacak.

Başarılı teknik adam 2 sezondur Adana Demirspor ile çizdiği başarılı ivme sonrası büyük kulüplerin dikkatini çekti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da deneyimli çalıştırıcıyı gelecek sezonun kadro yapılanmasının başında görmek istediği öğrenildi.

Başarılı teknik adamın da bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken tarafların anlaşması halinde gelecek sezon Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünün Vincenzo Montella olacağı kaydedildi.

MURAT SANCAK'TAN VİNCENZO MONTELLA AÇIKLAMASI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımın teknik direktörü Montella için geçtiğimiz günlerde "İsteyen istediği yere gidebilir. Almak isteyen de alır." ifadelerini kUllanmıştı.

VİNCENZO MONTELLA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, bu sezon Adana Demirspor'un başında çıktığı toplam 35 karşılaşmada 19 galibiyet, 9 beraberliK ve 7 yenilgi aldı. Başarılı çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 1.89 puan ortalaması tutturdu.

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