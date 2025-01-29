Emre Mor için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Eyüpspor'da yeteri kadar süre alamayan yıldız futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı. Arda Turan'ın da kadroda düşünmediği Emre Mor için sürpriz bir hamle geldi.

Buna göre Emre, kariyerinde yeni bir sayfa açarken, transfer olacağı takım da belli oldu.

EMRE MOR İMZAYI ATIYOR

Emre Mor için Sivasspor ve Bodrum FK'nın harekete geçtiği belirtildi. Özellikle kırmızı beyazlı ekibin, milli oyuncuyu kadroya katmak için bir süredir girişimlerine devam ettiği aktarılırken, Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK da takıma takviye yapmak istiyor.

Emre Mor, Sivasspor'a sıcak bakarken, Yiğidoların Fenerbahçe ile anlaşmaya varmasını bekliyor.

Zira Mourinho da Emre Mor'u kadroda düşünmezken, oyuncunun ayrılığı için gerim sayımın da başladığı ifade edildi.

Sivasspor'un Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, Garry Rodrigues'ın sakatlığı sonrası kırmızı beyazlı ekip, oluşan boşluğu da doldurmuş olacak.

Bu sezon Eyüpspor formasıyla sadece 7 maça çıkan Emre Mor, 292 dakika süre alabildi. Yıldız oyuncu takımına da 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.