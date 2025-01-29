İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2025 Çarşamba / 30 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7742
  • EURO
    37,2394
  • ALTIN
    3177.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve bitti bu iş: Yılın transferi Emre Mor! Resmen imzayı atıyor
Spor

Ve bitti bu iş: Yılın transferi Emre Mor! Resmen imzayı atıyor

Emre Mor, nihayet yılın transferine imzayı atıyor. Sezon başında Süper Lig devi Fenerbahçe'den Eyüpspor'a kiralanan milli oyuncu, Arda Turan'ın takımında da umduğunu bulamadı. Bu kapsamda takımdan ayrılma kararı alan yıldız oyuncu, rotayı bir diğer Süper Lig ekibine çevirdi. İşte Emre Mor'un imza atacağı takım…

Star Gazetesi29 Ocak 2025 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş: Yılın transferi Emre Mor! Resmen imzayı atıyor
ABONE OL

Emre Mor için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Eyüpspor'da yeteri kadar süre alamayan yıldız futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı. Arda Turan'ın da kadroda düşünmediği Emre Mor için sürpriz bir hamle geldi.

Buna göre Emre, kariyerinde yeni bir sayfa açarken, transfer olacağı takım da belli oldu.

EMRE MOR İMZAYI ATIYOR

Emre Mor için Sivasspor ve Bodrum FK'nın harekete geçtiği belirtildi. Özellikle kırmızı beyazlı ekibin, milli oyuncuyu kadroya katmak için bir süredir girişimlerine devam ettiği aktarılırken, Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK da takıma takviye yapmak istiyor.

Emre Mor, Sivasspor'a sıcak bakarken, Yiğidoların Fenerbahçe ile anlaşmaya varmasını bekliyor.

Zira Mourinho da Emre Mor'u kadroda düşünmezken, oyuncunun ayrılığı için gerim sayımın da başladığı ifade edildi.

Sivasspor'un Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, Garry Rodrigues'ın sakatlığı sonrası kırmızı beyazlı ekip, oluşan boşluğu da doldurmuş olacak.

Bu sezon Eyüpspor formasıyla sadece 7 maça çıkan Emre Mor, 292 dakika süre alabildi. Yıldız oyuncu takımına da 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.