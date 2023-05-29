Ve bitti bu iş! Yılın transferi Mario Balotelli'yi resmen duyurdular

Genç yaşta önemli bir kariyere imza atan Mario Balotelli takımlarında yaşadığı problemler nedeniyle hep istikrarsız bir tablo çizdi. 33 yaşındaki futbolcu son oynadığı kulübü Sion'da da istenmeyen adam ilan edildi. İnişli çıkışlı performansıyla dikkat çeken Mario Balotelli ile Sion sezon sonunda anlaşmalı olarak yollarını ayırma kararı aldı.

MARİO BALOTELLİ GERİ DÖNÜYOR

İtalyan yıldız Türkiye kariyerinde de Adana Demirspor forması giymişti. Süper Lig'de başarılı performans ortaya koyan yıldız isim 3 milyon civarı bonservis bedeliyle Sion'a transfer olmuştu. İsviçre'de umduğunu bulamayan Mario Balotelli'nin İtalya'ya geri dönme kararı aldığı belirtildi. Çizme basınında çıkan habere göre, 33 yaşındaki futbolcu için Monza devrede. Mario Balotelli'nin de İtalya'ya dönmek için teklife sıcak baktığı iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İsviçre kulübü Sion'da bu sezon 19 maça çıkan Mario Balotelli 15 kez ilk 11'de sahaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu 6 gol kaydetti. Balotelli asist kaydedemedi.

Star Gazetesi