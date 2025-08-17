İSTANBUL 29°C / 22°C
17 Ağustos 2025 Pazar
Ve bitti bu iş! Youssef En-Nesyri için çılgın teklif

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile yollar ayrılabilir. Golcü oyuncu için Arabistan ve Avrupa'dan teklifler var. 28 yaşındaki oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor. İşte Youssef En-Nesyri haberinin detayları...

Emre Sarı17 Ağustos 2025 Pazar 22:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de transferde yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip yollarını ayıracağı isimleri belirledi. Ancak listeye sürpriz bir isim daha girdi. Youssef En-Nesyri için beklenmeyen gelişmeler yaşanıyor. Golcü isim için sürpriz bir takım devreye girdi. Sarı-lacivertli ekibe 28 yaşındaki futbolcu için dev bir teklif geldi. Fenerbahçe yönetimi de bu teklifi düşünme kararı aldı.

WEST HAM UNİTED EN-NESYRI İÇİN NABIZ YOKLAYACAK

Youssef En-Nesyri için Arabistan ve Avrupa'dan talipler var. Uzun süredir Arap ekipleri tarafından istenen golcü oyuncu için bu sefer İngiltere'den talip var. Başarılı oyuncu için West Ham United devreye girdi. Londra ekibi yakın zamanda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İngiliz ekibi transfer için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

En-Nesyri'nin Premier Lig'de forma giymek istediği vurgulanırken, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in de oyuncuya ilgisi olduğu öne sürüldü. 2029'a kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki golcü, 40 milyon euro bedelle transfer olması halinde Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelli satışı olacak.

SEZON PERFROMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maça çıkan Youssef En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 30 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

