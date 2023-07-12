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Spor

Ve bitti bu iş! Yunus Akgün transferinde herkesi ters köşe edecek karar

Galatasaray'ın geniş kadrosunda bulunan ve geçen sezon beklentinin altında kalan Yunus Akgün için karar verildi. Sarı-kırmızılılar Yunus Akgün'ü bir kez daha kadroda tutacak. İşte detaylar...

12 Temmuz 2023 Çarşamba 23:44 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Yunus Akgün transferinde herkesi ters köşe edecek karar
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Galatasaray, bu sezon kadrosunda bulundurduğu ve performansı beklentinin altında kalan Yunus Akgün için kararını verdi. Sarı kırmızılılar, daha öncesinde de Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün kiralanmayacak.

OKAN BURUK'TAN YUNUS AKGÜN KARARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün için kararını verdi. Başarılı teknik adam, genç oyuncunun yabancı kuralı sebebiyle geniş kadroda yer almasını istediğini yönetime iletti.

YUNUS AKGÜN KAMPTA ÇOK HIRSLI

Sarı-kırmızılıların Avusturya'da gerçekleştirdiği kampta hırslı oyunuyla dikkat çeken Yunus Akgün, gelecek sezon formayı kapmak adına çok çalışıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla toplam 28 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1180 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli oyuncu, 1 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulunabildi.

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