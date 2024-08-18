Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 2024/25 sezonunda da bu zaferi hedefleyen Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Kadrosunu son olarak Gabriel Sara ile güçlendiren sarı kırmızılılarda bir de ayrılık gerçekleşiyor.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yılı kiralık olarak Leicester City'de geçiren 24 yaşındaki futbolcu, yeni adresine imzayı atıyor.

YUNUS AKGÜN İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Galatasaray altyapısından yetişen ve sırasıyla Adana Demirspor, Leicester City takımlarda kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, sarı kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un rotasyon oyuncusu olarak gördüğü Yunus için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Daha önce Leicester City performansıyla da dikkat çeken milli futbolcunun Avrupa'dan birçok talibi çıktı.

İSTANBUL'A GELDİLER!

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Yunus Akgün için İtalya'dan talipler var. İtalyan basınından gelen bilgilere göre; birden fazla Serie A ekibi Yunus Akgün transferi için Galatasaray'ın kapısını çaldı. İtalyan kulüplerinin temsilcilerinin İstanbul'da olduğun da ifade edildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün ile ilgili alınacak karar teknik direktör Okan Buruk'a bırakıldı. Halihazırda Wilfried Zaha ile de yollarını ayıracak olan sarı kırmızılılar, Yunus Akgün'ün transferine ilişkin kararı, gündemdeki futbolculardan gelecek habere göre verecek.

Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de geçiren Yunus, sezon boyunca çıktığı 34 maçta, 2 gol ve 4 asist üretti.