Ve bitti bu iş! Yusuf Yazıcı transferi hayırlı uğurlu olsun

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılan Yusuf Yazıcı uzun süren kararının ardından imza atmaya hazırlanıyor. Mili futbolcu gelen teklifleri değerlendirdi ve Türkiye'de kalma kararı aldı. Yeni evlenen futbolcu İstanbul'da yaşayacak.

YUSUF YAZICI 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Galatasaray ile uzun süredir görüşen Yusuf Yazıcı sarı kırmızılılarla anlaşma sağladı. 3 yıllık sözleşemeye imza atacak olan milli futbolcu sarı kırmızılıların yeni yıldızı olacak. Teknik direktör Okan Buruk, milli futbolcunun transferini ısrarla istemişti. 27 yaşındaki futbolcu da tercihini Galatasaray yana kullandı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Sezonu Lille'de tamamlayan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinde 42 maça çıktı.12 gol 4 asistlik performans gösteren milli futbolcu 24 kez ilk 11'de görev almıştı.

Star Gazetesi