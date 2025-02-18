Transfer dönemi sona erdi ancak takımlarımız gelecek sezon için şimdiden kollarını sıvadı. Manchester City'de Kevin De Bruyne'nin sözleşmesi sene sonunda sona erecek. Belçikalı yıldız ile İngiliz ekibi sene sonunda yollarını ayırmayı planlıyor. Kevin De Bruyne yeni rotasına ise henüz karar vermedi. Arabistan ve MLS takımlarından teklif alan 33 yaşındaki oyuncu tercihini Avrupa'dan bir takımdan yana kullanmak istiyor.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna koşan Galatasaray önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isityor. Sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda Kevin De Bruyne için menajeriyle irtibata geçti. Belçikalı yıldız da görüşme için sene sonunu işaret etti. Galatasaray'ın da yaz aylarında bu transferi bitirmek için yoğun çaba göstereceği gelen bilgiler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kevin De Bruyne, bu sezon Manchester City formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıktı. Toplam 1430 dakika sahada kalan 33 yaşındaki Belçikalı yıldız, 3 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.