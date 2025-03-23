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Spor

Ve bitti bu iş! Yüzyılın transferi Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne efsanesi olduğu Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Belçikalı yıldızın yeni adresi belli oldu. Kevin De Bruyne gelişmesinin detayları haberimizde…

23 Mart 2025 Pazar 18:18 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Yüzyılın transferi Kevin De Bruyne
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10'uncu yılını geçirdiği Manchester City'de bir efsane haline gelen Kevin De Bruyne yaz aylarında yeni bir sayfa açmaya çok yakın. Gelecek sezon kadroda ciddi bir değişime gitme kararı alan ve birçok yıldız ismiyle yollarını ayırmayı planlayan İngiliz ekibi, Kevin De Bruyne ile sözleşme yenilemeyecek.

KEVİN DE BRUYNE SUUDİ LİGİ'NE GİDİYOR

Manchester City ile sözleşmesinin son aylarını geçiren Kevin De Bruyne için birçok talip bulunurken İngiliz basını Belçikalı yıldızın yeni adresini açıkladı. MLS ve Avrupa'dan birçok takımın peşinde olduğu 33 yaşındaki orta sahanın Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal'e imza atacağı aktarıldı.

Suudi ekibinin Kevin De Bruyne için astronomik bir maaş teklifinde bulunacağı ve yıldız futbolcunun da kariyerinin son döneminde gelen bu cazip teklifi reddetmeyeceği belirtildi.

MLS'E MAAŞ ENGEL OLDU

MLS'den birden fazla kulüp Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak için girişimde bulundu. Ekiplerin, yıldız orta sahanın yüksek maaş talebi nedeniyle transferden vazgeçtiği ifade edildi. Kevin De Buryne hali hazırda Erling Haaland'ın ardından Manchester City'nin en yüksek maaş alan 2'nci futbolcusu konumunda bulunuyor.

30 MAÇTA 11 GOL KATKISI

Bu yıl zaman zaman sakatlıklarla boğuşan Kevin De Bruyne bu sezon forma giydiği 30 maçta 4 gol ve 7 asist ile skor katkısı sağladı.

Star Gazetesi

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