Ve bitti! Çağlar Söyüncü dünya devine resmen imzayı atıyor

Leicester City'deki başarılı performansıyla birçok Avrupa ekibini peşine takan Çağlar Söyüncü için şimdi de Juventus devreye girdi. İtalyan ekibinin Çağlar Söyüncü için 50 milyon euroluk teklif hazırladığı öne sürüldü. İngiliz ekibi ise milli oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN JUVENTUS DEVREDE

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Çağlar Söyüncü için Serie A ekibi Jubentus devreye girdi. İtalyan devinin Leicester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan milli savunmacı için önümüzdeki yaz teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

TEKLİF 50 MİLYON EURO

Çağlar Söyüncü için kesenin ağzını açan Juventus'un 50 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. İngiliz ekibinde gelecek sezon sözleşmesinin son yılına girecek olan 25 yaşındaki savunmacıyı bu yaz satarak para kazanmak isteyen Leicester City de bu teklife sıcak bakıyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki milli defans oyuncusu, bu sezon Leicester City forması ile 37 resmi maçın 36'sında ilk 11'de yer alırken bu karşılaşmalarda takımına 1 golle katkıda bulundu.