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Spor

Ve Bright Osayi-Samuel 4 yıllığına hayırlı olsun! Resmen duyuruldu...

Fenerbahçe'nin bu sezon kilit isimlerden olan Bright Osayi-Samuel'in peşinde İngiliz ekipleri bulunuyor. Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel, 4 yıllık imzaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

24 Mart 2024 Pazar 21:58 - Güncelleme:
Ve Bright Osayi-Samuel 4 yıllığına hayırlı olsun! Resmen duyuruldu...
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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, 4 yıllık imzaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli yönetim, Nijeryalı oyuncuya sürpriz bir teklif sundu.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL NİKAH TAZELİYOR!

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerden Bright Osayi-Samuel etkili performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim, Nijeryalı futbolcuya büyük bir jest yaptı. Afrika basınının iddiasına göre; Bright Osayi-Samuel'e birçok Ada kulübünden ilgi bulunuyor. Yıldız sağ bek ile yollarını ayırmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, harekete geçti. Aktarılana göre; Sarı lacivertliler, Osayi'ye 4 yıllık yeni sözleşme önermeyi planlıyor.

Öte yandan, Championship ekiplerinden Leeds United'ın da deneyimli sağ beke 7 milyon euroluk bonservis teklifinde bulunduğu belirtildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe forması ile 4 sezonda 130 maçta forma giyen Osayi, 6 gol attı ve 1 kez de gol pası verdi.

Star Gazetesi

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