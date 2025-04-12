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  • Ve Bright Osayi-Samuel resmen imzayı atıyor! Herkes ters köşe oldu
Spor

Ve Bright Osayi-Samuel resmen imzayı atıyor! Herkes ters köşe oldu

Bright Osayi-Samuel için sürpriz bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda biterken Osayi, geleceği için kararını resmen verdi. İşte Bright Osayi-Samuel‘in gelecek sezondan itibaren formasını giyeceği takım…

Star Gazetesi12 Nisan 2025 Cumartesi 09:30 - Güncelleme:
Ve Bright Osayi-Samuel resmen imzayı atıyor! Herkes ters köşe oldu
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Bright Osayi-Samuel için sonunda beklenen gerçekleşiyor. Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen başarılı oyuncu için taraftarın merakla beklediği haber sonunda geldi.

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL İMZALIYOR

Gelen habere göre Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor.

Buna göre sarı lacivertlilerin, oyuncuyla yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya varmak üzere olduğu iddia edildi.

Daha önce Bright Osayi-Samuel'in İngiltere'ye döneceği belirtilirken, oyuncunun herkesi şaşırtan bir kararla Fenerbahçe'de kalmak istediği ileri sürüldü.

Öte yandan Bright Osayi-Samuel ile yeni sözleşmenin de kısa süre içerisinde imzalanması bekleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bright Osayi-Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 32 resmi maça çıktı.

Nijeryalı oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 2 asistlik katkı sağladı.

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