Bright Osayi-Samuel için sonunda beklenen gerçekleşiyor. Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen başarılı oyuncu için taraftarın merakla beklediği haber sonunda geldi.

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL İMZALIYOR

Gelen habere göre Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor.

Buna göre sarı lacivertlilerin, oyuncuyla yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya varmak üzere olduğu iddia edildi.

Daha önce Bright Osayi-Samuel'in İngiltere'ye döneceği belirtilirken, oyuncunun herkesi şaşırtan bir kararla Fenerbahçe'de kalmak istediği ileri sürüldü.

Öte yandan Bright Osayi-Samuel ile yeni sözleşmenin de kısa süre içerisinde imzalanması bekleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bright Osayi-Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 32 resmi maça çıktı.

Nijeryalı oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 2 asistlik katkı sağladı.