Ve bu iş bitti! Yılın transferi İrfan Can Eğribayat

Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonlu olarak Göztepe'den transfer ettiği İrfan Can Eğribayat'ın talipleri artmaya devam ediyor. 24 yaşındaki genç kaleci İrfan Can Eğribayat'ın hem Süper Lig'den hem de Premier Lig'den taliplerinin olması sezon sonunda Fenerbahçe'yi zora sokacak.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'A PREMIER LİG'DEN TALİP

Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan başarılı file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe kalesinde gösterdiği performans ile birçok önemli kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Premier Lig ekiplerinden Southampton sezon sonunda başarılı eldiveni kadrosuna katmak için Göztepe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin yanı sıra Trabzonspor'un da oyuncuyu yakından takip ettiği biliniyor. Southampton'ın sahibi olan şirketin Göztepe'nin hisselerinin bir kısmına sahip olması 24 yaşındaki başarılı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın İngiliz ekibine gitme ihtimalinin yükselmesine neden oluyor.

FENERBAHÇE'DE KALEDE SON DURUM

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın sakatlanması ve gelecek sezon kaleci mevkiinde sorun yaşamamak adına İrfan Can Eğribayat'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyordu. Ancak İrfan Can Eğribayat'ın taliplerinin artması Fenerbahçe'nin işini sezon sonunda zora sokacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Genç eldiven İrfan Can Eğribayat bu sezon 7 kez kaleyi korurken bunlardan 1'inde kalesini gole kapatırken 8 gole de engel olamadı.