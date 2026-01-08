İSTANBUL 17°C / 3°C
Spor

Ve bugün İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitirdi

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Lazio forması giyen Matteo Guendouzi ile de anlaşma sağladı. 26 yaşındaki Fransız yıldızın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

8 Ocak 2026 Perşembe 08:33
Ve bugün İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitirdi
Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe için bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Öte yandan Fransız oyuncunun, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçında da kadroda olması bekleniyor.

4.5+1 YILLIK ANLAŞMA

Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

TARAFLAR EL SIKIŞTI

Taraflar, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

KARİYERİ

Futbola Paris Saint Germain'in altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, sonrasında Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi.

PERFORMANSI

Lazio'da bu sezon 16 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

