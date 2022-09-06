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Spor

Ve Burak Kapacak gidiyor! İşte yeni adresi...

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve kadroda düşünülmeyen Burak Kapacak, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e gitmeye hazırlanıyor.

6 Eylül 2022 Salı 18:06 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de bu sezon resmi maçlarda süre alamayan Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e gitmeye hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı İstanbul ekibi, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'ye, geçen sezon Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli forma altında 7 maça çıktı.

BURAK KAPACAK KİMDİR?

Burak Kapacak (d. 8 Aralık 1999; Osmangazi, Bursa) Sol kanat mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

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