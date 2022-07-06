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Spor

Ve Burak Yılmaz bir çağı kapattı! Yıldız ismin tahtını yıktı

Burak Yılmaz Lille'den ayrılarak 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olacak şekilde Fortuna Sittard'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni yapılanmaya giden Hollanda ekibinde takım kaptanı Burak Yılmaz olurken eski kaptan ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Star Gazetesi6 Temmuz 2022 Çarşamba 19:11 - Güncelleme:
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37 yaşındaki tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz yeni takımı Fortuna Sittard'a 5 yıllık imza atmıştı. Yeni yapılanmaya giden takımda Burak Yılmaz futbolu bırakmasının ardından teknik direktör olarak yoluna devam edecek. Hollanda ekibi de bu yapılanma kapsamında ilk olarak takım kaptanı Ben Rienstra ile yollarını ayırdığını açıkladı.

BURAK YILMAZ PROJE OLARAK BAKIYOR

Milli futbolcu Fortuna Sittard transferine proje olarak bakıyor. Hollanda'da 2 sene daha futbola devam edeceğini planlayan Burak Yılmaz teknik direktörlük deneyimine de Avrupa'da başlamak istiyor. Sittard geçtiğimiz sezon 1 puan fazla toplayarak 35 puanla küme düşme hattının üzerinde tamamlamıştı. Burak Yılmaz'ın gelişiyle birlikte Hollanda ekibi ligde küme düşme endişesi yaşamadan daha kalıcı bir yer edinmek istiyor.

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BURAK YILMAZ'IN BU SEZONKİ KARNESİ

Lille'de son senesini geçiren tecrübeli futbolcu bu sezon 40 maç oynayarak Fransa kariyerini tamamladı. Ligde 31 maça çıkan Burak Yılmaz 4 gol 3 asistlik performans gösterirken Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Star Gazetesi

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