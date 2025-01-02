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Spor

Ve Burak Yılmaz dönüyor! Süper Lig devine imzayı atıyor: Kimse beklemiyordu

Burak Yılmaz için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak teknik direktörlük kariyerinde Kayserispor'u çalıştıran ve geçtiğimiz aylarda bu görevinden ayrılan Yılmaz için beklenmedik bir haber geldi. Bu kapsamda Burak Yılmaz, Süper Lig devine geri dönüyor. İşte haberin detayları…

Emrullah Sarıyılmaz2 Ocak 2025 Perşembe 09:04 - Güncelleme:
Ve Burak Yılmaz dönüyor! Süper Lig devine imzayı atıyor: Kimse beklemiyordu
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Burak Yılmaz, yeniden eski takımına geri dönüyor. Bir süredir boşta olan genç teknik adam için sürpriz bir hamle gelirken taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

BURAK YILMAZ DÖNÜYOR

Ortaya çıkan bir habere göre Burak Yılmaz, Trabzonspor'a dönmeye hazırlanıyor. Ligde zor günler geçiren bordo mavili ekibin, Burak Yılmaz'ı Şenol Güneş'in teknik ekibine dahil etmek istediği öne sürüldü. Bu gelişme neticesinde Karadeniz ekibinde taraftarlar heyecanlansa da henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ve Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile çalışma fırsatı bulan Burak Yılmaz'ın, teknik direktörlük kariyerinde nasıl bir adım atacağı da merak konusu.

Burak Yılmaz, teknik direktör olarak Kayserispor'da 21 maça çıktı. Genç teknik adam alınan başarısız sonuçların ardından ekim ayında bu görevinden ayrılmıştı.

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