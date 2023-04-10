İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2023 Pazartesi / 20 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2797
  • EURO
    20,9678
  • ALTIN
    1234.18
  • BIST100
    5092.31
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Burak Yılmaz transferi sonunda bitti! Resmi açıklama geldi
Spor

Ve Burak Yılmaz transferi sonunda bitti! Resmi açıklama geldi

Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fortuna Sittard'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Hollanda'daki geleceği merak konusu olan Burak Yılmaz için resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

10 Nisan 2023 Pazartesi 23:43 - Güncelleme:
Ve Burak Yılmaz transferi sonunda bitti! Resmi açıklama geldi
ABONE OL

Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, yaptığı paylaşımın ardından ayrılacağı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Hollanda ekibinin başkanı Işıtan Gün, Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

BURAK YILMAZ'IN PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

2022'nin yazında Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a imza atmıştı. Tecrübeli golcü, geçtiğimiz hafta oynadıkları Groningen maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Fortuna Sittard taraftarları, sizin için oynamak büyük bir şerefti. Her şey için teşekkürler, daha güzel ve başarılı yıllara" ifadelerini kullanmış ve bu paylaşım ayrılık sinyali olarak gündeme gelmişti.

TRANSFER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Burak Yılmaz için çıkan ayrılık iddialarının ardından Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, açıklamalarda bulundu. İddiaların doğru olmadığını belirten Işıtan, "Biri bir şey yazıyor, anında bir ülkede gündem oluyor, ardından başka ülkeye yansıyor haber, dedikodunun çıktığı ülke alıp, bakın onlar da yazdı diyor; halbuki iddia aynı iddia." dedi ve transfer iddialarına noktayı koydu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fortuna Sittard formasıyla şu ana kadar 27 resmi maça çıkan Burak Yılmaz, bunların 24'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2251 dakika süre alan 37 yaşındaki golcü, 9 gol ve 5 asistle skora etki etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.