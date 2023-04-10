Ve Burak Yılmaz transferi sonunda bitti! Resmi açıklama geldi

Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, yaptığı paylaşımın ardından ayrılacağı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Hollanda ekibinin başkanı Işıtan Gün, Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

BURAK YILMAZ'IN PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

2022'nin yazında Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a imza atmıştı. Tecrübeli golcü, geçtiğimiz hafta oynadıkları Groningen maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Fortuna Sittard taraftarları, sizin için oynamak büyük bir şerefti. Her şey için teşekkürler, daha güzel ve başarılı yıllara" ifadelerini kullanmış ve bu paylaşım ayrılık sinyali olarak gündeme gelmişti.

TRANSFER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Burak Yılmaz için çıkan ayrılık iddialarının ardından Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, açıklamalarda bulundu. İddiaların doğru olmadığını belirten Işıtan, "Biri bir şey yazıyor, anında bir ülkede gündem oluyor, ardından başka ülkeye yansıyor haber, dedikodunun çıktığı ülke alıp, bakın onlar da yazdı diyor; halbuki iddia aynı iddia." dedi ve transfer iddialarına noktayı koydu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fortuna Sittard formasıyla şu ana kadar 27 resmi maça çıkan Burak Yılmaz, bunların 24'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2251 dakika süre alan 37 yaşındaki golcü, 9 gol ve 5 asistle skora etki etti.