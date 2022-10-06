Ve Çağlar Söyüncü bavulunu topladı gidiyor! Transferi duyurdular

Leicester City'de kadro dışı kalan Çağlar Söyüncü için yolun sonu göründü. Ada ekibinden ayrılacak olan Çağlar Söyüncü için Inter'in devreye girdiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ileri sürüldü.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, LEİCESTER CİTY'DEN AYRILIYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers'ın kadro dışı bıraktığı Çağlar Söyüncü'nün ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Birçok Avrupa ekibi şimdiden Çağlar Söyüncü için devreye girmiş durumda.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, INTER YOLUNDA

İtalya basınına göre; Leicester City'den ayrılacak olan Çağlar Söyüncü için İtalya Serie A ekiplerinden Inter harekete geçti. İtalyan ekibi ocak ayında Çağlar Söyüncü'nün transferini bitirerek kadrosuna katmayı planlıyor ve Milan Skriniar'ın olası ayrılığı için önlemini almak istiyor.

İNGİLTERE KARNESİ

Çağlar Söyüncü, Leicester City'de bugüne kadar toplam 124 resmi maça çıktı ve 10324 dakika süre aldı. 26 yaşındaki milli savunmacı, 3 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.