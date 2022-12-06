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Spor

Ve Çağlar Söyüncü hayırlı olsun! Transferi resmen duyurdular

Çağlar Söyüncü için İngiltere hikayesi sona ererken transferde de sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ile de adı gündeme sık sık gelen Çağlar Söyüncü, Avrupa deviyle anlaşmaya yakın. İşte detaylar...

Star Gazetesi6 Aralık 2022 Salı 18:26 - Güncelleme:
Ve Çağlar Söyüncü hayırlı olsun! Transferi resmen duyurdular
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Leicester City'de forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü, İngiltere'den ayrılmaya hazırlanıyor. Transferde adı Fenerbahçe ile de gündeme gelen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e imza atmaya çok yakın.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, İNGİLTERE'DEN AYRILIYOR

Bu sezon Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma bulmakta güçlük çeken ve yalnızca 2 resmi maçta 162 dakika süre alan Çağlar Söyüncü, Ada ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Milli oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Çağlar Söyüncü'nün adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile gündeme gelmişti. Ancak milli savunma oyuncusunun kariyer planlarının arasında Süper Lig'in yer almadığı öğrenildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, İSPANYA'YA GİDİYOR

İspanya basınında yer alan habere göre; Çağlar Söyüncü, La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giymeye çok yakın. İspanyol ekibi, milli oyuncuyla yaptığı pazarlıklarda sona geldi. Tarafların anlaşması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

SADECE 2 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Leicester City'de neden forma giymediği tartışma konusu olan Çağlar Söyüncü, bu sezon şu ana kadar yalnızca 2 resmi maçta toplam 162 dakika süre alabildi.

Star Gazetesi

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