Ve Çağlar Söyüncü imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Leicester City'nin önümüzdeki transfer sezonu için kaynak oluşturmak adına satışına sıcak baktığı Çağlar Söyüncü için Juventus devreye girdi. İtalyan devinin Çağlar Söyüncü için 50 milyon euroluk teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

JUVENTUS, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A devi Juventus, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü için harekete geçti. İtalyan ekibi, milli savunmacı için 50 milyon euroluk teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

DE LİGT YERİNE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Haberde, Juventus'ta savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'ın sezon sonu ayrılığının muhtemel olduğu belirtilirken yerinin ise Çağlar Söyüncü ile doldurulacağı ifade edildi.

LEICESTER CITY SATMAYA SICAK BAKIYOR

Teknik direktör Brendan Rodgers'ın raporu doğrultusunda bir orta saha, bir sağ kanat ve bir stoper almak isteyen Leicester City, yapılacak transferlere kaynak oluşturmak adına Çağlar Söyüncü'nün satışına sıcak bakıyor. Öte yandan milli oyuncunun 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla 41 resmi maçın 40'ında ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli savunma oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.