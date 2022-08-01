Ve Çağlar Söyüncü transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor

İngiltere Premier Lig'de forma giyen Çağlar Söyüncü sözleşmesinin son senesine girdiği Leicester City'den ayrılmaya hazırlanıyor. Milli savunmacı için Chelsea devreye girdi. İngiliz basınından Express'in aktardığı habere göre Londra ekibi Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesinde son senesine girmesini avantaja çevirmek istiyor. Geçtiğimiz sezon 60 milyon euro bonservisin istendiği 26 yaşındaki oyuncu Aralık ayında bedavaya imza atabilecek. Chelsea düşük bir bonservis bedeliyle Çağlar Söyüncü'yü bu sezon kadrosuna katmak istiyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ LONDRA YOLCUSU

4 sezondur Leicester City'de forma giyen milli savunmacı İngiliz ekibine Freiburg'dan katılmıştı. 5 yıllık sözleşmeye imza atan Çağlar Söyüncü, Leicester'da İngiltere Kupa Şampiyonluğu ve İngiltere Süper Kupa Şampiyonluğu kupalarını kaldırdı.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Çağlar Söyüncü geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 41 resmi maçın 40'ında ilk 11'de yer alırken toplam 3592 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki milli savunma oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi