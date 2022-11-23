Ve Çağlar Söyüncü, Türkiye'ye geliyor! Süper Lig devi transferi bitirdi...

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de gözden çıkarılan Çağlar Söyüncü için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Beşiktaş'ın Çağlar Söyüncü için İngiliz ekibine teklifte bulunduğu ve transferde mutlu sona yakın olunduğu iddia edildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, İNGİLTERE'DEN AYRILIYOR

İngiltere basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'yü gözden çıkardı. Milli oyuncunun ara transferde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Haberde, Çağlar Söyüncü için Türkiye'den Beşiktaş harekete geçtiği belirtildi. Siyah-beyazlıların milli savunma oyuncusu için sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunduğu ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

BU SEZONKİ KARNESİ

Çağlar Söyüncü, bu sezon Premier Lig ekibi Leicester City formasıyla yalnızca 2 resmi maça çıktı ve toplam 162 dakika süre aldı. 26 yaşındaki milli savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda skora etki edemedi.