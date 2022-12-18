İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2022 Pazar / 25 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6529
  • EURO
    19,7735
  • ALTIN
    1074.86
  • BIST100
    5214.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Caner Erkin geliyor! Bitti bu iş, transfer hayırlı olsun
Spor

Ve Caner Erkin geliyor! Bitti bu iş, transfer hayırlı olsun

Caner Erkin geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük'ten ayrılmış ve Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Ancak 34 yaşındaki sol bek Caner Erkin'in yeni adresi resmen belli oldu. İşte detaylar...

18 Aralık 2022 Pazar 18:28 - Güncelleme:
Ve Caner Erkin geliyor! Bitti bu iş, transfer hayırlı olsun
ABONE OL

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin, Beşiktaş ile gündeme gelmiş ancak siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Kazancı iddiaları yalanlamıştı. Bu gelişmelerin üzerine Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu.

CANER ERKİN, BEŞİKTAŞ İLE GÜNDEME GELDİ

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı Caner Erkin'in yeni adresi merak konusuydu. Tecrübeli sol bekin eski takımı Beşiktaş'a gideceği iddiaları gündem olmuştu. Ancak siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI

Beşiktaş'a transfer iddiaları asılsız çıkan Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. 34 yaşındaki sol bek oyuncusunun Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile anlaştığı ileri sürüldü. Erkin'in önümüzdeki günlerde turuncu-lacivertlilere imza atması bekleniyor.

CANER ERKİN'İN KARAGÜMRÜK KARNESİ

Caner Erkin, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 12 resmi maça çıktı ve bunların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1080 dakika süre alan 34 yaşındaki oyuncu, 6 asistle skora katkıda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.