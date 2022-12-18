Ve Caner Erkin geliyor! Bitti bu iş, transfer hayırlı olsun

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin, Beşiktaş ile gündeme gelmiş ancak siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Kazancı iddiaları yalanlamıştı. Bu gelişmelerin üzerine Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu.

CANER ERKİN, BEŞİKTAŞ İLE GÜNDEME GELDİ

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı Caner Erkin'in yeni adresi merak konusuydu. Tecrübeli sol bekin eski takımı Beşiktaş'a gideceği iddiaları gündem olmuştu. Ancak siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI

Beşiktaş'a transfer iddiaları asılsız çıkan Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. 34 yaşındaki sol bek oyuncusunun Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile anlaştığı ileri sürüldü. Erkin'in önümüzdeki günlerde turuncu-lacivertlilere imza atması bekleniyor.

CANER ERKİN'İN KARAGÜMRÜK KARNESİ

Caner Erkin, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 12 resmi maça çıktı ve bunların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1080 dakika süre alan 34 yaşındaki oyuncu, 6 asistle skora katkıda bulundu.