Ve Caner Erkin hayırlı olsun! Yeni yılın ilk transferi

İstanbul temsilcisi Başakşehir, 34 yaşındaki deneyimli sol bek Caner Erkin için kararını verdi. 2022-2023 sezonu ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten Başakşehir'e transfer olan ve takımda istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Caner Erkin için turuncu-lacivertli ekip verdiği karar ile herkesi şaşkına çevirdi.

CANER ERKİN İÇİN KARAR VERİLDİ

2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük'te gösterdiği üst düzey performans ile herkesin beğenisini toplayan deneyimli sol bek Caner Erkin buradaki performansı nedeniyle Başakşehir'e transfer olmuştu. 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Başakşehir'in kadrosuna katılan Caner Erkin turuncu-lacivertlilerin oyun sistemine bir türlü uyum sağlayamadı ve ilk 11'de yer bulmakta oldukça zorlandı. Ancak Başakşehir bu durumun aksine sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ile yeniden sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertli yönetim bu sezon verim alamadığı Caner Erkin'in gelecek sezon daha iyi performans sergilemesi ihtimali ve ligin yapısını iyi bilmesinden nedeniyle oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor.

CANER ERKİN'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

34 yaşındaki deneyimli sol bek Caner Erkin bu sezon Başakşehir forması ile 5 maça çıkarken bunların sadece 2'sinde ilk 11'de yer buldu ve skora katkı sağlayamadı.