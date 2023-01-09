İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2023 Pazartesi / 17 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,777
  • EURO
    20,0681
  • ALTIN
    1133.78
  • BIST100
    5341.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yolun açık olsun Caner Erkin! Yeni adresini resmen duyurdular
Spor

Yolun açık olsun Caner Erkin! Yeni adresini resmen duyurdular

Başarılı futbolcu Caner Erkin transferde bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran yıldız için yurt dışından talipler var. Caner Erkin yeni rotasını resmen çizdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi9 Ocak 2023 Pazartesi 07:37 - Güncelleme:
Yolun açık olsun Caner Erkin! Yeni adresini resmen duyurdular
ABONE OL

34 yaşındaki futbolcu Caner Erkin, İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'le olan sözleşmesini karşılıklı feshederek yolları ayırmıştı. Bir çok kulüp ile görüşme gerçekleştiren tecrübeli yıldız futbolcu Beşiktaş ile anlaşmaya yaklaşmış ancak imza aşamasına gelememişti. Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Caner Erkin istediği şartların oluşmaması üzerine vitesi yurt dışına kırdı.

CANER ERKİN LA LİGA YOLUNDA

Milli futbolcu için İspanya La Liga ekiplerinden Getafe ve Mallorca'nın devrede olduğu belirtildi. İspanyol basınının aktardığı habere göre Caner Erkin Türkiye'de henüz hiç bir kulüp ile anlaşma sağlayamadı. 34 yaşındaki futbolcu anlaşma sağlanması halinde İspanya'da futbol oynamaya sıcak bakıyor. Getafe ve Mallorca da Caner Erkin'i kadrosuna katmaya çok istekli. Öte yandan eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi de Mallorca forması giyiyor. İki futbolcu takım arkadaşı olabilir.

KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Süper Lig'in önemli asist beklerinden olan Caner Erkin geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 31 resmi maça çıktı. 1 gol atan yıldız oyuncu 4 de asist yaptı. Bu sezona ise Pirlo yönetiminde giren Caner Erkin, Karagümrük'te 12 maça çıktı ve tam 6 asist yapmayı başardı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.