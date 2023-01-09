Yolun açık olsun Caner Erkin! Yeni adresini resmen duyurdular

34 yaşındaki futbolcu Caner Erkin, İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'le olan sözleşmesini karşılıklı feshederek yolları ayırmıştı. Bir çok kulüp ile görüşme gerçekleştiren tecrübeli yıldız futbolcu Beşiktaş ile anlaşmaya yaklaşmış ancak imza aşamasına gelememişti. Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Caner Erkin istediği şartların oluşmaması üzerine vitesi yurt dışına kırdı.

CANER ERKİN LA LİGA YOLUNDA

Milli futbolcu için İspanya La Liga ekiplerinden Getafe ve Mallorca'nın devrede olduğu belirtildi. İspanyol basınının aktardığı habere göre Caner Erkin Türkiye'de henüz hiç bir kulüp ile anlaşma sağlayamadı. 34 yaşındaki futbolcu anlaşma sağlanması halinde İspanya'da futbol oynamaya sıcak bakıyor. Getafe ve Mallorca da Caner Erkin'i kadrosuna katmaya çok istekli. Öte yandan eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi de Mallorca forması giyiyor. İki futbolcu takım arkadaşı olabilir.

KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Süper Lig'in önemli asist beklerinden olan Caner Erkin geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 31 resmi maça çıktı. 1 gol atan yıldız oyuncu 4 de asist yaptı. Bu sezona ise Pirlo yönetiminde giren Caner Erkin, Karagümrük'te 12 maça çıktı ve tam 6 asist yapmayı başardı.

Star Gazetesi