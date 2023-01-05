Ve Caner Erkin transferi hayırlı olsun! Yeni adresi resmen belli oldu

Tecrübeli futbolcu Caner Erkin geçtiğimiz sezon Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlamış ve İstanbul ekibinin formasını giymişti. Başarılı performanslar sergileyen Caner Erkin sürpriz bir kararla geçtiğimiz günlerde sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Milli futbolcu birçok kulüp ile transfer görüşmesi yapmasının ardından kararını verdi.

CANER ERKİN BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR

34 yaşındaki yıldız oyuncu Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin ardından siyah beyazlı takıma imza atmaya çok yakın. Kariyerinin son sezonlarını İstanbul'da tamamlamak isteyen tercübeli futbolcu ikinci kez Beşiktaş forması giymek istiyor. Şenol Güneş'in de kadrosunda görmek istediği futbolcu ile ekonomik şartların tamamlanması bekleniyor.

ASİST KATKISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig'in önemli asist beklerinden olan Caner Erkin geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 31 resmi maça çıktı. 1 gol atan yıldız oyuncu 4 de asist yaptı. Bu sezona ise Pirlo yönetiminde giren Caner Erkin, Karagümrük'te 12 maça çıktı ve tam 6 asist yapmayı başardı.

Star Gazetesi