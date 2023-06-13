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Spor

Ve Caner Erkin transferi hayırlı uğurlu olsun! Yeni adresi resmen belli oldu

Milli futbolcu Caner Erkin formasını giydiği Medipol Başakşehir'den ayrılmaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcu kariyeri hakkında kararını verdi. İşte Caner Erkin'in gelecek sezon formasını giyeceği kulüp...

13 Haziran 2023 Salı 07:54 - Güncelleme:
Ve Caner Erkin transferi hayırlı uğurlu olsun! Yeni adresi resmen belli oldu
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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in milli sol beki Caner Erkin takımdan ayrılıyor. 34 yaşındaki futbolcu fazla forma şansı bulamadığı İstanbul ekibinde mutsuz. Türkiye Kupası final maçında oyundan çıkarken teknik heyete gösterdiği tepki de bardağı taşıran son damla oldu. İki tarafta yollarını ayırma kararı aldı.

CANER ERKİN'İN YENİ ADRESİ

Süper Lig'e çıkmak için önemli futbolcuları kadrosuna katan Eyüpspor son olarak da takımın başına Arda Turan'ı getirmişti. Play-off aşamasında Bodrumspor'a elenen İstanbul ekibi Süper Lig'e çıkma ümitlerini yitirdi. Ancak gelecek sezon hedef olarak yeniden Süper Lig'e çıkmayı koyan Eyüpspor, Caner Erkin ile anlaşma sağladı. Öğrenilen bilgiye göre Caner Erkin gelecek sezon Eyüpspor'da mücadele edecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Devre arası transfer döneminde Başakşehir'e transfer olan Caner Erkin, İstanbul ekibinde 10 maçta forma giydi. 5 kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu gol atamazken 2 asist yapmayı başardı.

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