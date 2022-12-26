Ve Caner Erkin'de beklenen oldu! Transfer resmen bitti

Geçtiğimiz haftalarda Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin, başta Beşiktaş olmak üzere birçok takımla gündeme gelmişti. Son olarak La Liga ekipleriyle de anılan Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu.

BEŞİKTAŞ, CANER ERKİN'İ YALANLADI

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ten sürpriz bir şekilde ayrılan Caner Erkin, Beşiktaş ile gündeme gelmişti. Ancak siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, çıkan transfer iddialarının asılsız olduğunu açıklamıştı.

LA LİGA DERKEN...

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, Mallorca ve Cadiz'in kadrosuna katmak istediği iddia edilen Caner Erkin, yurt dışına sıcak bakmıyor. Kariyerinin geri kalanını Türkiye'de geçirmek isteyen tecrübeli sol bekin İstanbul'da kalmak istediği öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR, CANER ERKİN İLE ANLAŞTI

Birçok transfer iddiasının ardından Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. İstanbul ekiplerinden Başakşehir'in, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun istediği 34 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Caner Erkin, bu sezon Fatih Karagümrük'te toplam 12 resmi maça çıktı ve bunların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1080 dakika süre alan 34 yaşındaki sol bek oyuncusu, 6 asistle skora etki etti.