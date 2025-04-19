Cengiz Ünder için kimsenin beklemediği transfer gerçekleşiyor. Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısından dönen ve MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanan milli oyuncu, sergilediği futbolla beğeni kazandı.

Bu kapsamda ABD basınının duyurduğu habere göre; Cengiz Ünder'in yeni sezondaki durumu da belli olmaya başladı.

CENGİZ ÜNDER MLS'TE DEVAM

ABD basınına göre Cengiz Ünder'in gelecek sezon da MLS Ligi'nde olması bekleniyor.

Cengiz'in kulübü Los Angeles FC'nin, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edilirken, ABD'den farklı takımların da oyuncuyu yakından takip ettiği ileri sürüldü.

Cengiz Ünder'in de gelecek sezon MLS'te kalmaya sıcak baktığı kaydedilirken, nihai kararın sezon bitiminde verileceği ifade edildi.

LOS ANGELES PERFORMANSI

Cengiz Ünder, şubat ayında transfer olduğu Los Angeles FC ile toplamda 8 maçta görev aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.