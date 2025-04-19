İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2025 Cumartesi / 21 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Cengiz Ünder yılın transferine imzayı atıyor! Resmen duyuruldu
Spor

Ve Cengiz Ünder yılın transferine imzayı atıyor! Resmen duyuruldu

Cengiz Ünder için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'ye kiraladığı milli futbolcu, resmen imzayı atıyor. ABD ekibinde performansıyla beklentileri karşılayan Cengiz'in gelecek sezondan itibaren formasını giyeceği takım da netleşti. İşte Cengiz Ünder transferinin detayları…

Star Gazetesi19 Nisan 2025 Cumartesi 10:33 - Güncelleme:
Ve Cengiz Ünder yılın transferine imzayı atıyor! Resmen duyuruldu
ABONE OL

Cengiz Ünder için kimsenin beklemediği transfer gerçekleşiyor. Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısından dönen ve MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanan milli oyuncu, sergilediği futbolla beğeni kazandı.

Bu kapsamda ABD basınının duyurduğu habere göre; Cengiz Ünder'in yeni sezondaki durumu da belli olmaya başladı.

CENGİZ ÜNDER MLS'TE DEVAM

ABD basınına göre Cengiz Ünder'in gelecek sezon da MLS Ligi'nde olması bekleniyor.

Cengiz'in kulübü Los Angeles FC'nin, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edilirken, ABD'den farklı takımların da oyuncuyu yakından takip ettiği ileri sürüldü.

Cengiz Ünder'in de gelecek sezon MLS'te kalmaya sıcak baktığı kaydedilirken, nihai kararın sezon bitiminde verileceği ifade edildi.

LOS ANGELES PERFORMANSI

Cengiz Ünder, şubat ayında transfer olduğu Los Angeles FC ile toplamda 8 maçta görev aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.