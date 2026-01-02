Fenerbahçe'de Cenk Tosun, vedaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan deneyimli santrfor, takımdan ayrılıyor. Süper Lig'de bazı kulüpler deneyimli golcüyü transfer etmekle ilgilenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

CENK İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Son günlerde adı Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile oldukça sık anılan Cenk Tosun için Karadeniz ekibinden açıklama geldi.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Cenk Tosun ile ilgilenmediklerini söyleyerek, oyuncunun hiçbir şekilde gündemlerinde olmadığını belirtti.

Bu açıklamayla birlikte Cenk Tosun'un Rizespor'a transfer olma ihtimali biterken, oyuncunun ise farklı teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE GÜNLERİ

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun, çubuklu formayla toplamda 29 karşılaşmada görev aldı. 34 yaşındaki tecrübeli forvet bu maçlarda takımına 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.