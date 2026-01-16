İSTANBUL 10°C / 3°C
Spor

Ve Cenk Tosun transferi resmen açıklandı! İrfan Can Kahveci'nin yanına gitti

Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den sonraki durağı belli oldu. Süper Lig ekibi Kasımpaşa, tecrübeli golcüyü kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

16 Ocak 2026 Cuma 16:01
Ve Cenk Tosun transferi resmen açıklandı! İrfan Can Kahveci'nin yanına gitti
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılan Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Lacivert-Beyazlılar'ın Cenk Tosun için hazırladığı transfer videosu.

Bu sezon Fenerbahçe formasını 7 müsabakada giyen Cenk Tosun, takımına kaydettiği 1 asist ile katkı sağlamıştı.

Tecrübeli forvet, 2024 yazında imza attığı sarı-lacivertli ekipteki ilk sezonunda ise 22 müsabakada süre almış 2 gol ve 1 asiste imza atmıştı.

Fenerbahçe, 12 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada Cenk Tosun'un alınan karar gereği kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Profesyonel kariyerine Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta başlayan Cenk Tosun; Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace formaları da giymişti.

