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Spor

Ve Christian Luyindama resmen ayrılıyor! Yeni adresi…

Galatasaray'da Christian Luyindama'nın bileti kesildi. Ara transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonuyla Royal Antwerp'e kiralanacağı iddia edildi.

A Spor22 Ocak 2022 Cumartesi 23:31 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 23:31
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Galatasaray'da Gustavo Assunçao'nun ardından Christian Luyindama ile de yollar ayrılıyor. Christian Luyindama'nın Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı öne sürüldü.

CHRISTIAN LUYINDAMA'NIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın 2019'un yaz transfer döneminde 5 milyon euro bonservisle Standard Liege'den renklerine bağladığı 28 yaşındaki stoper Christian Luyindama ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana eleştirilen Kongolu savunmacının Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'e satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderileceği ifade edildi.

CHRISTIAN LUYINDAMA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sergilediği kötü performansla sık sık eleştirilen Christian Luyindama, sarı-kırmızılı forma ile 19 resmi maçta görev aldı. 28 yaşındaki stoper 1 golle takımına katkıda bulundu.

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