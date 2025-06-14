Beşiktaş'ta Ciro Immobile defteri yakın zamanda kapanabilir. Siyah beyazlı yönetim, oyuncunun maaşını aşağı yönlü revize etmekte ısrarını sürdürürken, İtalyan forvetin ise buna sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Bununla birlikte İtalyan basınından Ciro Immobile için çok çarpıcı bir son dakika haberi paylaşıldı.

CİRO IMMOBİLE EZELİ RAKİBE GİDİYOR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Ciro Immobile herkesi ters köşe yapan bir takımın yolunu tutuyor.

Daha önce kariyerinin büyük bir bölümünde Juventus forması da giyen Ciro Immobile, Torino ekibinin ezeli rakibi Milan'a transfer olabilir.

Haberin detaylarında Milan'ın, Ciro Immobile'yi transfer etmek istediği ve İtalyan golcünün de buna sıcak baktığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Ciro Immobile, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 41 resmi maçta boy gösterdi. Deneyimli santrafor, bu karşılaşmalarda takımına 19 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca Ciro Immobile'nin siyah beyazlılardaki sözleşmesi ise 2026 yılında sona eriyor.