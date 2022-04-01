Ve Cristiano Ronaldo ayrılığını resmen duyurdular! Dünya devine imza atacak

Manchester United'da iyi günler geçirmeyen Cristiano Ronaldo için sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz takımının ayrılması için Cristiano Ronaldo'ya izin verdiği ve Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncuya teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

CRISTIANO RONALDO'YA AYRILIK İÇİN İZİN ÇIKTI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; geçtiğimiz yaz aylarında Cristiano Ronaldo'yu 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Manchester United'ın yıldız oyuncuya ayrılması için izin vermeye hazır.

PSG, CRISTIANO RONALDO İÇİN DEVREYE GİRDİ

Fransız basınında yer alan haberlere göre ise Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo için devreye girdi. Fransız devi, 37 yaşındaki yıldız oyuncuya teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla bu sezon 32 resmi maçın 29'unda ilk 11'de yer aldı. Portekizli yıldız bu karşılaşmalarda 18 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.