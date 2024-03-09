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  • Ve Cristiano Ronaldo hayatının en büyük imzasını attı! Sır gibi gerçek ortaya çıktı
Spor

Ve Cristiano Ronaldo hayatının en büyük imzasını attı! Sır gibi gerçek ortaya çıktı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, hayatının en büyük imzalarından birisini attı. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında yapılan çarpıcı haber dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

9 Mart 2024 Cumartesi 21:13 - Güncelleme:
Ve Cristiano Ronaldo hayatının en büyük imzasını attı! Sır gibi gerçek ortaya çıktı
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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdürmeye devam ediyor. Arabistan'da yılda 200 milyon euro kazanan Portekizli yıldız için devlet kuralları birçok kez esnetilmişti. Arap Yarımadası'na ilk transfer olduğundan bu yana özel hayatıyla gündem olan Ronaldo, hayati bir karar aldı.

CRISTIANO RONALDO EVLENDİ

Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile nikah olmadan birlikte yaşamasına izin verilmişti. Ülke kanunlarının esnetilmesi birçok kişi tarafından eleştirilirken, Ronaldo kritik bir karar aldı. Suudi Arabistan basının haberine göre; Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez nikah kıydı. Fas'ta imzaları atan iki isim, bu nikahı gizli tutmaya çalıştı.

RONALDO İLE TANIŞMADAN ÖNCE MAĞAZADA SATIŞ TEMSİLCİSİYDİ

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile tanışmadan önce 2016 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde Gucci mağazasında satış temsilciliği yapıyordu. Çalıştığı günlerden birinde Cristiano Ronaldo ile denk gelen Georgina Rodriguez o günlerde oldukça utandığını söylüyor.

2016 yılında Ronaldo'yu mağazada gördükten bir yıl sonra ünlü markanın düzenlediği bir etkinlikte yeniden bir araya geldi ve aşklarının temelini attılar. Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ilk karşılaştıklarında yüzüne bile bakamadığını itiraf etti.

8 YILDAN UZUN SÜREDİR BERABERLER

8 yıldan uzun süredir beraber olan çift kendilerine kocaman bir aile kurdu ancak henüz evlilik kararı almadılar. İkiz bebekleri doğar doğmaz kaybeden çift bu büyük acıyı kalplerine gömüp yeni hayatlarına alışmaya çalıştı.

Star Gazetesi

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