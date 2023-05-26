Ve Cristiano Ronaldo hayırlı uğurlu olsun! Avrupa devine tarihi baştan yazmak için geliyor...

Portekiz'in yetiştirdiği en önemli futbolcuların başında gelen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Nassr'a transfer olmuştu. Manchester United'da yaşadığı sorunlar sonrası ayrılık kararı almış ve kariyerine farklı bir yön çizmişti. Ancak Cristiano Ronaldo'nun Al- Nassr'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyor. Portekizli yıldıza ise Avrupa'nın önemli kulüplerinden Bayern Münih talip oldu.

"CRİSTİANO RONALDO'NUN TÜM MASRAFLARINI KARŞILAYACAĞIM"

Alman iş adamı Marcus Schon, Bayern Münih'in Cristiano Ronaldo'yu istemesi halinde transferi tamamen finanse edebileceğini söyledi. Alman milyarderin bu sözleri tüm dünyada yankı uyandırırken Cristiano Ronaldo ile Bayern Münih'in anlaşma sağladığı da gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcu Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya her zaman sıcak bakıyor. Birçok rekor kıran Cristiano Ronaldo kariyerini noktalamadan önce tekrardan Avrupa'da futbol oynamak istiyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

38 yaşındaki futbolcu Al-Nassr'a transferi sonrası Suudi Arabistan kulübünde 18 kez sahaya çıktı. 14 gol atma başarısı gösteren Cristiano Ronaldo 2 de asist yaptı.

Star Gazetesi