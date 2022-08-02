Ve Cristiano Ronaldo herkesi ters köşe yaptı! Dünya devi resmen talip oldu

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'e geri dönen Cristiano Ronaldo efsane olduğu Manchester United'da tartışılan isim haline geldi. Takımdan ayrılmak için her türlü girişimi yapan yıldız futbolcu yaz transfer döneminin başından bu yana kendisine kulüp arıyor. Cristiano Ronaldo için son olarak İtalya Serie A kulüplerinden Napoli devreye girdi.

CRİSTİANO RONALDO ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYOR

Portekizli yıldız geçtiğimiz sezon ligi kötü yerde bitiren Manchester United'dan ayrılmak istiyor. Cristiano Ronaldo'nun tercihi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Yaşı 37'e gelen tecrübeli futbolcu kariyerinin sonuna yaklaştığı bu dönemde Şampiyonlar Ligi'nde kırdığı rekorları geliştirmek istiyor.

NAPOLİ SEZONU 3'ÜNCÜ TAMAMLAMIŞTI

İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezon başarılı bir sezonu geride bırakan Napoli topladığı 79 puanla sezonu 3'üncü sırada tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Napoli, Cristiano Ronaldo için girişimlerini sürdürüyor.

CRİSTİANO RONALDO'DAN 24 GOL 3 ASİSTLİK PERFORMANS

Portekizli yıldız 37 yaşına rağmen geçtiğimiz sezon Manchester United'a önemli katkı sağladı. 38 maça çıkan Cristiano Ronaldo 24 gol 3 asist yapmayı başardı. United, Premier Lig'i 58 puanla 6'ıncı sırada tamamladı.

Star Gazetesi