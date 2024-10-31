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Spor

Ve Cristiano Ronaldo için geri sayım başladı! Takımdan resmen ayrılıyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Kendisine kulüp aramaya başlayan Ronaldo, transfer piyasasını şimdiden hareketlendirdi. İşte Cristiano Ronaldo haberinin devamı…

31 Ekim 2024 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
Ve Cristiano Ronaldo için geri sayım başladı! Takımdan resmen ayrılıyor
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2023 yılının Ocak ayında Al Nassr'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan defterini kapatmaya hazırlanıyor. Portekizli yıldız, son oynanan Al Taawon maçındaki kötü performansı sebebiyle Suudi basını tarafından eleştiri oklarının hedefine oturtuldu.

RONALDO AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Suudi takımındaki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cristiano Ronaldo, Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan basınında çıkan habere göre dünya yıldızının yeni takım arayışına başladığı öne sürüldü.

CRİSTİANO AVRUPA'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Yine aynı habere göre Cristiano Ronaldo'nun Avrupa'ya dönmek için çeşitli kulüplerle temasa geçtiği belirtildi. Al Nassr kulübünden henüz çıkan söylentiler hakkında resmi bir açıklama gelmese de Ronaldo ile sözleşme uzatma konusunda ilerleme sağlanmaması bu ihtimalleri güçlendiriyor.

AL NASSR PERFORMANSI

Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla toplamda 76 maça çıktı. Portekizli yıldız, bu maçlarda takımına 67 gol ve 18 asistlik bir katkı sağladı.

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