2023 yılının Ocak ayında Al Nassr'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan defterini kapatmaya hazırlanıyor. Portekizli yıldız, son oynanan Al Taawon maçındaki kötü performansı sebebiyle Suudi basını tarafından eleştiri oklarının hedefine oturtuldu.

RONALDO AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Suudi takımındaki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cristiano Ronaldo, Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan basınında çıkan habere göre dünya yıldızının yeni takım arayışına başladığı öne sürüldü.

CRİSTİANO AVRUPA'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Yine aynı habere göre Cristiano Ronaldo'nun Avrupa'ya dönmek için çeşitli kulüplerle temasa geçtiği belirtildi. Al Nassr kulübünden henüz çıkan söylentiler hakkında resmi bir açıklama gelmese de Ronaldo ile sözleşme uzatma konusunda ilerleme sağlanmaması bu ihtimalleri güçlendiriyor.

AL NASSR PERFORMANSI

Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla toplamda 76 maça çıktı. Portekizli yıldız, bu maçlarda takımına 67 gol ve 18 asistlik bir katkı sağladı.